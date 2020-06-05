Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    4,3 млрд тенге сэкономил Казахстан из-за переноса Олимпиады в Токио

    5 Июня 2020, 16:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько средств сэкономлено из-за отмены международных спортивных мероприятий, в том числе переноса Олимпиады в Токио, ответила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с пандемией коронавируса во всем мире были изменены расписания крупных спортивных соревнований. В связи с этим были скорректированы расписания международных соревнований, лицензионных соревнований, а также график подготовки спортсменов к этим крупным спортивным мероприятиям», - сказала Актоты Раимкулова в ходе отчетной встречи перед населением в СЦК.

    Министр отметила, что на сегодняшний день казахстанские спортсмены возобновили свои тренировки.

    «В связи с тем, что Олимпиада перенесена на 2021 год, в этом полугодии была сэкономлена значительная сумма в 4,3 млрд тенге и возвращена в госбюджет. То есть, эти средства были оптимизированы и возвращены в республиканский бюджет», - проинформировала министр.

    Напомним, Олимпийские игры по решению Международного Олимпийского комитета, Международного Паралимпийского комитета и правительства Японии, а также оргкомитета Токио-2020 пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Спорт Олимпиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай