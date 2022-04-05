4,1 тысячи тонн социально значимых продуктов запасли на складах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Программу казахстанских реформ, предложенную Президентом страны в новом Послании, обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев обсудил с представителями бизнес-сообщества Послание Президента страны «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Открывая встречу, глава региона отметил, что Послание Президента открывает перед каждым казахстанцем новые возможности.

«В стратегическом документе определены основные направления дальнейшего развития страны, поставлены задачи перед Правительством и местными исполнительными органами по повышению благосостояния населения. Послание открывает широкие перспективы развития. Задачи, обозначенные в нем, решать предстоит всем вместе», - сказал аким области.

На встрече участники обсудили новую программу реформ, предложенную Президентом - совершенствование избирательной системы, расширение возможностей для развития партийной системы, децентрализация местного самоуправления».

В числе первоочередных антикризисных мер Глава государства обратил внимание на то, что геополитическая ситуация привела к резкому скачку цен на продовольствие, отметил аким области. Для поддержки малоимущих и многодетных семей в Жамбылской области открылись 36 социальных магазинов, организовано около 100 сельскохозяйственных ярмарок. На складах в Жамбылской области запасено 4,1 тысячи тонн социально значимых продуктов. В стране приняты новые нормы по ограничению торговой надбавки субъектов внутренней торговли при реализации ими социально значимых продовольственных товаров до 15% от цен производителей и оптовых поставщиков.

«По поручению Президента в жамбылском регионе принимаются комплексные меры по недопущению необоснованного роста цен. Мониторинговые группы контролируют цены на продукты. Не во всех объектах бизнеса соблюдаются установленные предельные цены. К примеру, в магазине «Себет» поднялась цена на лук и капусту, в магазине «Нурислам» - на мясо курицы и молоко, подсолнечное масло. Ситуацию надо исправлять. В противном случае, будут приняты меры в соответствии с законодательством», - заметил аким области.