398 международных наблюдателей аккредитованы на выборы - ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На очередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов аккредитованы 398 наблюдателей иностранных государств и международных организаций. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в 18.00 часов ЦИК завершил аккредитацию наблюдателей международных организаций и иностранных государств.

Как сообщили в Центризбиркоме, по итогам аккредитации наблюдателей иностранных государств и международных организаций всего на очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан аккредитовано 398 наблюдателей, из них:

- от 10-ти международных организаций – 322 наблюдателя (Межпарламентская Ассамблея СНГ - 48; Исполнительный комитет СНГ - 179; Организация исламского сотрудничества – 4; Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ – 42; Парламентская Ассамблея ОБСЕ – 9; Шанхайская организация сотрудничества – 15; Совет сотрудничества тюркоязычных государств – 7; Парламентская Ассамблея Организации договора о коллективной безопасности – 7; Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран – 9; представительство ЕС в Казахстане – 2);

- от 31-го иностранного государства - 76 (Иордания, Кыргызстан, Мальдивы, Молдова, Турция, Азербайджан, Армения, Индонезия, Узбекистан, Россия, Румыния, Индия, Филиппины, Венгрия, Испания, Норвегия, Франция, Швейцария, Польша, Чехия, Италия, Эстония, Украина, Германия, Бельгия, Палестина, Великобритания, Монголия, Швеция, Канада, Финляндия).