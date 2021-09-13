3959 человек выздоровели от коронавируса за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 3959 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 261,

город Алматы - 1039,

Акмолинская область - 257,

Актюбинская область - 57,

Алматинская область - 468,

Атырауская область - 478,

Восточно-Казахстанская область - 72,

Жамбылская область - 157,

Западно-Казахстанская область - 70,

Карагандинская область - 301,

Костанайская область - 138,

Кызылординская область - 152,

Мангистауская область - 240,

Павлодарская область - 231,

Северо-Казахстанская область - 18,

Туркестанская область - 20.

Итого выздоровевших в Казахстане - 762049.