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393 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

29 Декабря 2021 08:00
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393 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 393 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 68,

город Алматы - 52,

город Шымкент - 14,

Акмолинская область - 36,

Алматинская область - 14,

Атырауская область - 10,

Восточно-Казахстанская область - 27,

Жамбылская область - 4,

Западно-Казахстанская область - 9,

Карагандинская область - 56,

Костанайская область - 26,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 38,

Северо-Казахстанская область - 31,

Туркестанская область - 2.

Всего в стране выявлено 986946 заболевших.


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#Коронавирус в РК  
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