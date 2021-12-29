Новости
393 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
29 Декабря 2021 08:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 393 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Новости по теме41 пациент с коронавирусом находится на ИВЛ - Минздрав РК 12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане Большинство регионов Казахстана остается в «зеленой зоне»
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 68,
город Алматы - 52,
город Шымкент - 14,
Акмолинская область - 36,
Алматинская область - 14,
Атырауская область - 10,
Восточно-Казахстанская область - 27,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 9,
Карагандинская область - 56,
Костанайская область - 26,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 38,
Северо-Казахстанская область - 31,
Туркестанская область - 2.
Всего в стране выявлено 986946 заболевших.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса: данные по регионам
- 41 пациент с коронавирусом находится на ИВЛ - Минздрав РК
- Большинство регионов Казахстана остается в «зеленой зоне»
- 12 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
- Сколько женщин и подростков получили вакцину Pfizer в Казахстане
- 72 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047