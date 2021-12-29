393 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 393 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 68,

город Алматы - 52,

город Шымкент - 14,

Акмолинская область - 36,

Алматинская область - 14,

Атырауская область - 10,

Восточно-Казахстанская область - 27,

Жамбылская область - 4,

Западно-Казахстанская область - 9,

Карагандинская область - 56,

Костанайская область - 26,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 5,

Павлодарская область - 38,

Северо-Казахстанская область - 31,

Туркестанская область - 2.

Всего в стране выявлено 986946 заболевших.