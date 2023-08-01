Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    390 тысяч долларов вымогал у бизнесмена мошенник в Алматы

    1 Августа 2023, 10:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчина предложил защитить бизнесмена от проверок за 390 тысяч долларов США, передает МИА «Казинформ».

    «Антикоррупционная служба задержала жителя Алматы, который занимался подстрекательством бизнесмена к даче взятки. Он представился сотрудником правоохранительного органа и предоставил ложную информацию о том, что в отношении субъекта предпринимательства якобы проводятся проверочные мероприятия. Подозреваемый предложил свои посреднические услуги. За решение вопроса он потребовал 390 тысяч долларов США.

    Бизнесмен, не поддавшись на мошеннические действия, обратился с заявлением в Антикоррупционную службу, и при передаче денег подстрекатель был задержан», - сообщили в пресс-службе Антикоррупционного ведомства.

    Также при обыске по месту проживания подозреваемого обнаружено более 470 тысяч долларов США. Их происхождение устанавливается и проверяется причастность задержанного к другим преступлениям.

    «Суд санкционировал меру пресечения «содержание под стражей». Расследование продолжается. Согласно положениям статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», - дополнили в Антикоре.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Видео Мошенничество Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчина занимался онанизмом на детской площадке в Каскелене
    На 1,2 млн тенге обманул туркестанцев интернет-мошенник
    Укрепление сотрудничества с ООН обсудили в Алматы
    Волонтеров набирает Антикор СКО
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы