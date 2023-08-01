390 тысяч долларов вымогал у бизнесмена мошенник в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Мужчина предложил защитить бизнесмена от проверок за 390 тысяч долларов США, передает МИА «Казинформ».

«Антикоррупционная служба задержала жителя Алматы, который занимался подстрекательством бизнесмена к даче взятки. Он представился сотрудником правоохранительного органа и предоставил ложную информацию о том, что в отношении субъекта предпринимательства якобы проводятся проверочные мероприятия. Подозреваемый предложил свои посреднические услуги. За решение вопроса он потребовал 390 тысяч долларов США.

Бизнесмен, не поддавшись на мошеннические действия, обратился с заявлением в Антикоррупционную службу, и при передаче денег подстрекатель был задержан», - сообщили в пресс-службе Антикоррупционного ведомства.

Также при обыске по месту проживания подозреваемого обнаружено более 470 тысяч долларов США. Их происхождение устанавливается и проверяется причастность задержанного к другим преступлениям.

«Суд санкционировал меру пресечения «содержание под стражей». Расследование продолжается. Согласно положениям статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», - дополнили в Антикоре.