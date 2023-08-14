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    390 казахстанцев привлечены к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия

    14 Августа 2023, 12:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник управления по контролю за оборотом оружия КАП МВД РК Асылбек Идрисов напомнил о проводимых полицией акциях по выкупу оружия у населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует отметить, что проводимая ежегодная акция по выкупу оружия является не единственной мерой, принимаемой МВД по обеспечению общественной безопасности. На регулярной основе проводятся региональные и республиканские оперативно-профилактические мероприятия «Кару», «Правопорядок» и другие, в рамках которых из незаконного оборота также изымаются оружие и боеприпасы», - сказал Асылбек Идрисов на брифинге в МВД.

    Он также сообщил, что в текущем году, в рамках таких мероприятий изъято свыше 1,3 тысячи единиц огнестрельного оружия, по которым к уголовной ответственности за незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия привлечено 390 лиц и к административной ответственности - 818 лиц.

    На сегодняшний день в некоторых регионах страны акция по выкупу оружия приостановлена. Всего с 2012 года казахстанцы сдали более 56 тысяч единиц огнестрельного оружия.

    Начальник управления по контролю за оборотом оружия КАП МВД РК Асылбек Идрисов также озвучил суммы, положенные казахстанцам за сданное оружие, и о том, что происходит с таким оружием.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью МВД РК
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