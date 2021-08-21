39 жителей Шымкента пожаловались на укусы скорпионов

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В этом месяце к врачам с укусами скорпионов обратились 39 шымкентцев, 13 из них дети. Четверо поступили в состоянии средней тяжести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

Скорпионов находят не только во дворах частных домов, но и в самих домах. Медики рекомендуют обращаться за помощью незамедлительно, особенно если речь идет о детях и стариках.

Укус скорпиона похож на болезненный укол или укус жалящего насекомого, например, осы. Поэтому не почувствовать момент контакта с членистоногим существом не получится.

Медики перечислили симптомы укуса скорпиона:

· Разрастающаяся боль в зоне укуса. Характер у нее жгучий;

· Покраснение кожного покрова и его отек. Иногда возникают прозрачные волдыри, как при ожоге;

· Усиливающееся чувство онемения пораженной зоны;

· Судороги. Они могут охватывать определенную группу мышц или сразу все тело;

· Сильные боли в области живота, а также рвота и тошнота;

· Головокружение;

· Повышенное слюноотделение;

· Учащенное сердцебиение;

· Головные боли;

· Предобморочное состояние.

Нередко на фоне укуса происходит развитие тахикардии, аритмии, гипертензии, миокардита. Также пострадавший может почувствовать повышенную возбужденность или беспокойство, а может, напротив, испытать заторможенность движений и общего состояния.



