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    39 жителей Шымкента пожаловались на укусы скорпионов

    21 Августа 2021, 20:29

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В этом месяце к врачам с укусами скорпионов обратились 39 шымкентцев, 13 из них дети. Четверо поступили в состоянии средней тяжести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

    Скорпионов находят не только во дворах частных домов, но и в самих домах. Медики рекомендуют обращаться за помощью незамедлительно, особенно если речь идет о детях и стариках.

    Укус скорпиона похож на болезненный укол или укус жалящего насекомого, например, осы. Поэтому не почувствовать момент контакта с членистоногим существом не получится.

    Медики перечислили симптомы укуса скорпиона:

    · Разрастающаяся боль в зоне укуса. Характер у нее жгучий;

    · Покраснение кожного покрова и его отек. Иногда возникают прозрачные волдыри, как при ожоге;

    · Усиливающееся чувство онемения пораженной зоны;

    · Судороги. Они могут охватывать определенную группу мышц или сразу все тело;

    · Сильные боли в области живота, а также рвота и тошнота;

    · Головокружение;

    · Повышенное слюноотделение;

    · Учащенное сердцебиение;

    · Головные боли;

    · Предобморочное состояние.

    Нередко на фоне укуса происходит развитие тахикардии, аритмии, гипертензии, миокардита. Также пострадавший может почувствовать повышенную возбужденность или беспокойство, а может, напротив, испытать заторможенность движений и общего состояния.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Шымкент Общество Животные Природа
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