39 участков автодорог закрыты в семи регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость) закрыты 39 участков автодорог республиканского и областного значений в 7 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

23 марта, по данным РГП «Казгидромет», в 12 регионах объявлены штормовые предупреждения (городах Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Мангыстауской, Павлодарской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях).

В кризисных центрах ДЧС Нур-Султан, Акмолинской и Карагандинской областей развернуты оперативные штабы.

В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость) закрыты 15 участков автодорог республиканского и 24 участка автодорог областного значения в 7 регионах: Нур-Султан, Акмолинская, Алматинская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

На постах в Нур-Султане, Акмолинской и Карагандинской областях сосредоточено 1128 единиц техники, из них 209 единиц грузовой и 919 единиц легковой техники.

Территориальными подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям на 18:00 часов 23 марта вызволено 275 единиц грузовой техники.

Всего в неотложных работах задействовано 317 человек и 219 единиц техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов и дорожные службы.

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 48 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, посредством мобильного приложения «Дармен» направлено 44 уведомления.