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    39 силовиков привлекаются к уголовной ответственности за пытки

    6 Июня 2023, 11:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 39 сотрудников силовых органов за применение недозволенных методов следствия в отношении 88 граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

    Генеральной прокуратурой при проверке в зданиях полиции и учреждениях КУИС выявлено 5812 участков и помещений, которые не были охвачены видеокамерами, 900 камер находились в нерабочем состоянии.

    По представлению прокуратуры установлено 3 783 дополнительных видеокамеры для исключения «слепых зон». Полное оснащение зданий планируется завершить до конца текущего года.

    «К дисциплинарной ответственности привлечено 19 руководителей территориальных департаментов полиции, КУИС и центрального аппарата МВД. Эти и другие вопросы предупреждения пыток среди сотрудников полиции обсуждены на межведомственном совещании в Министерстве внутренних дел с участием заместителя Генерального Прокурора Булата Дембаева.

    В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 39 сотрудников силовых органов за применение недозволенных методов следствия в отношении 88 граждан», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

    Руководству Министерства рекомендовано проведение психологического тестирования на предмет раннего выявления сотрудников, склонных к применению пыток.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Генпрокуратура Силовые структуры
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