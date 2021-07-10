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    39 новых водохранилищ построят в Казахстане до 2030 года

    10 Июля 2021, 13:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о работе по строительству водохранилищ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ведется работа по строительству 32 водохранилищ. В целом, до 2030 года будет построено 39 новых водохранилищ с общим объемом 3,6 млрд кубических метров. Строительство водохранилищ позволит ввести в оборот около 400 тыс. гектар новых орошаемых земель и снизить до 30% зависимость от объемов воды трансграничных рек, а также создать 129 тыс. рабочих мест в сельском хозяйстве», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

    По его словам, Правительством продолжается работа по наращиванию темпов развития отечественного производства продукции с высокой добавленной стоимостью в перспективных отраслях реального сектора.

    «В рамках политики по индустриализации экономики в текущем году реализуются 110 проектов на общую сумму порядка 2 трлн тенге. Наибольшее количество проектов реализуется в АПК, металлургии, строительстве, машиностроении, химической промышленности. Это позволит создать более 12 тыс. постоянных рабочих мест», - заключил Премьер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Строительство Расширенное заседание Правительства 10.07.2021
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