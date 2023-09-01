Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    39 новых школ откроют свои двери в День знаний

    1 Сентября 2023, 10:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новый учебный год в стране откроется 39 новых школ на 55 тысяч ученических мест. Всего до конца 2023 года планируется сдать в эксплуатацию 132 тысячи новых ученических мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    Кроме того, завершится капитальный ремонт 194 организаций образования. По поручению Главы государства до конца года 1000 школ, расположенных в малых городах, районных центрах и селах, пройдут модернизацию по шести направлениям: капитальный и текущий ремонты, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, библиотек, столовых, а также обеспечение безопасности детей.

    Планируется открытие 1000 предметных кабинетов, дополнительно будет приобретено еще 749 предметных кабинетов.

    Благодаря Фонду поддержки инфраструктуры образования к первому сентября откроется 13 школ на 25 тысяч ученических мест, еще 26 школ на 30 тысяч ученических мест - за счет средств местных бюджетов и частных инвестиций.

    Помимо этого, начата реализация национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого планируется строительство 369 школ на 740 тысяч ученических мест.

    Отметим, государство ежегодно выделяет средства на строительство и модернизацию школ. Только за последние три года введено в эксплуатацию 626 школ на 340 тысяч ученических мест.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько стоит обучение в частных школах Семея
    Борьба с буллингом в школах – что предлагают депутаты
    Нельзя превращать школы в центры религиозных течений – спикер Мажилиса
    Сколько стоит обучение в частных школах Павлодарской области
    Популярное
    1 Бесконечные пробки в Астане: как акимат намерен разгрузить движение на дорогах
    2 Казахстанская Объединенная федерация ММА разыскивает своего руководителя
    3 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    4 Автомобили тонут в Семее
    5 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА