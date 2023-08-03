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    39-летний мужчина убил свою мать в Уральске

    3 Августа 2023, 21:14

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 3 июля около 12:56 в дежурную часть ДП ЗКО поступило сообщение о том, что в доме по улице Школьная открыта входная дверь и лежит женщина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники полиции обнаружили труп 60-летней хозяйки дома. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» задержан подозреваемый, 1984 года рождения. Мужчина является сыном потерпевшей и состоит на учете в психоневрологическом учреждении.

    Предположительно конфликт между сыном и матерью произошел на бытовой почве. Подозреваемый помещен в ИВС. Ведется досудебное расследование по ст. 99 УК РК.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Западно-Казахстанская область Происшествия Криминал полиция
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