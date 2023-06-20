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    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство

    20 Июня 2023, 17:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О проектах в сфере сельского хозяйства и зеленых технологий рассказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается инвестиций в сельское хозяйства, то в текущем году у нас реализуется 280 проектов на полтриллиона тенге. В сфере зеленых технологий в рамках Стратегии по углеродной нейтральности до 2060 года предусмотрено привлечение значительных инвестиций в зеленые проекты. В частности, порядка 600 млрд долларов предусмотрено в стратегии. Планируется увеличить долю ВИЭ с 4% до 15% к 2030 году», - сказал Алихан Смаилов на совместном заседании Палат Парламента.

    Он также напомнил, что в сфере инфраструктуры реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции», по которой предусматривается привлечение свыше 3 трлн тенге на модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры со снижением износа на 20%-30%.

    «Проводится работа по релокации иностранных компаний на территорию Казахстана. На сегодня уже релоцирована 31 компания на 1,1 млрд долларов, по 39 компаниям мы продолжаем работу. Эти и другие меры – это комплексная работа. В целом, Правительство работает над обеспечением макроэкономической стабильности и поддержанием суверенных рейтингов Казахстана на инвестиционном уровне. Это позволяет нам поддерживать инвестиционную активность на высоком уровне», - подчеркнул Премьер.

    «По итогам 5 месяцев мы видим рост инвестиций в основной капитал в реальном выражении на 17%, из которых 70% направляется в несырьевые отрасли», - добавил А. Смаилов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Мажилис Сенат
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