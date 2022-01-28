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    39 должностных лиц оштрафованы из-за плохих дорог в Акмолинской области

    28 Января 2022, 20:57

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По результатам обследований акмолинских дорог 39 должностных лиц привлечены к административной ответственности. Еще четыре чиновника оштрафованы за неудовлетворительное содержание железнодорожных переездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, для профилактики дорожно-транспортных происшествий, снижения уровня травматизма и смертности на дорогах региона проводится ОПМ «Правопорядок».

    «Территориальными подразделениями административной полиции совместно с представителями дорожных и коммунальных служб проведено 351 обследование дорог общего пользования, в том числе восемь трасс международного значения, 46 - республиканского, 70 - местного и 227 - улично-дорожной сети. В части обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах, пролегающих по территории области, на постоянной основе проводится мониторинг и контроль за очисткой от снега и наледи дорожными организациями», - поделились в ведомстве.

    По результатам обследований выдано 351 предписание на устранение выявленных недостатков. 39 должностных лиц привлечены к административной ответственности по части 1 статье 631 КоАП РК, в том числе 13 должностных лиц местных исполнительных органов, 8 руководителей предприятий и должностных лиц компании «Казахавтодор», а также 18 должностных лиц других дорожных организаций.

    «Полицейскими проведено обследование семи железнодорожных переездов на предмет наличия необходимых дорожных знаков, состояния освещения и настила, исправности шлагбаумов. За неудовлетворительное содержание железнодорожных переездов четыре должностных лица привлечены к административной ответственности по части 1 статье 631 КРКоАП, выдано семь предписаний на устранение выявленных недостатков», - резюмировали в полиции.

    Ранее специалисты акмолинского областного филиала Национального Центра качества дорожных активов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали, как проверяют качество автомобильных дорог в Акмолинской области.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Другие государственные органы Регионы Казахстана Дороги МИИР РК
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