39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 31 марта 1945 года, шел 1379-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.
Верхне-Силезская наступательная операция. Войска левого крыла 1-го Украинского фронта разгромили ратиборскую группировку противника и заняли город Ратибор (Рацибуж). В этих боях войска 1-го Украинского фронта уничтожили более 40 тысяч и взяли в плен 14 тысяч немцев, уничтожили и подбили 280 танков и штурмовых орудий, а также 600 полевых орудий разных калибров.
Завершилась Верхне-Силезская наступательная операция, продолжавшаяся с 15 марта по 31 марта. Войска фронта овладели юго-западной частью Верхней Силезии и вышли на рубеж Штрелен, Нейсе, южнее Ратибора (предгорье Судет). Численность войск 1-го Украинского фронта к началу операции — 408400 человек, безвозвратные потери — 15 876 (3,9 %), санитарные потери — 50 925, всего — 66 801, среднесуточные — 3929.
На 1-м Белорусском фронте западнее и юго-западнее города Кистжинь (Кюстрин) наши войска окружили и уничтожили значительный гарнизон немцев, оборонявший район между Вартой и Одером.
В районах Глогау и Бреслау советские войска продолжали бои по уничтожению окруженных групп немецких войск.
Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели городом Нитра и, форсировав реку Ваг, с боем заняли город Таланта. Одновременно войска фронта, наступая по южному берегу Дуная, заняли населенные пункты Дунасег, Кунсигет, Мошонсентмиклош.
Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, 31 марта овладели городами Вашвар, Керменд, Сентготтард — важными опорными пунктами обороны немцев на реке Раба; южнее озера Балатон войска болгарской армии с боем заняли город Чурго.
31 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 39 дней…
40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы
41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы
42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни
43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига
44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни
45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции
46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев
47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция
48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин
49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова
50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана
51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга
52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция
53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко
54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции
55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским
56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов
57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция
58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон
59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы
60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции
61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина
62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина
63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина
64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева
65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева
66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина
67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина
68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева
69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев
70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова
71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями
72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка
73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева
74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции
75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань