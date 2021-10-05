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    08:32, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    39 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаях летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

    По информации Минздрава, за 3 октября зарегистрирован 27 летальных исходов при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и 12 смертельных случаев при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса).

    Количество зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов (данные за 3.10.2021г.)



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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