39 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаях летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

По информации Минздрава, за 3 октября зарегистрирован 27 летальных исходов при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и 12 смертельных случаев при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса).

Количество зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов (данные за 3.10.2021г.)