39 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаях летального исхода от COVID-19 и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

По данным Минздрава, за 5 октября зарегистрировано 33 умерших от заболевания COVID-19 (КВИ+) и шесть летальных исходов пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-). Опубликована также информация в разрезе регионов.