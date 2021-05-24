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    387 человек заболели коронавирусом в ЗКО

    24 Мая 2021, 15:00

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – За последние четыре дня в Западно-Казахстанской области вирус обнаружен у 387 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба Департамента санитарно-эпидемиологического надзора ЗКО, за последние четыре дня в области вирус обнаружен у 387 человек, из них у 280 есть симптомы заболевания, 107 - бессимптомные. Из числа заболевших 227 человек были обследованы в связи с симптомами ОРВИ, 118 были в контакте с больными КВИ, 38 были обследованы в профилактических целях, у 4 были взяты пробы перед госпитализацией.

    Из 387 больных, зарегистрированных в течение 4 суток, 187 - жители Уральска, 71 - из Байтерекского района, 22 - из Таскалинского, 20 - из Теректинского.

    «С начала пандемии в регионе зарегистрировано 21 890 больных, из них 16 947 выздоровели, 324 человека умерли. Поскольку область находится в «красной» зоне, карантинные ограничения сохраняются. Мониторинговые группы продолжают работать», – сообщила пресс-служба Департамента.

    Ранее сообщалось о том, что в ЗКО коронавирус обнаружен у 250 учителей.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Западно-Казахстанская область Минздрав РК Здравоохранение Регионы Казахстана Коронавирус в РК
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