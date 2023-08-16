382 млн долларов составил товарооборот между Казахстаном и Башкортостаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с правительственной делегацией Республики Башкортостан Российской Федерации во главе с Премьер-Министром Андреем Назаровым в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в таких сферах, как торговля, промышленная кооперация, сельское хозяйство, логистика, туризм и культура.

По итогам 2022 года товарооборот между регионами Казахстана и Башкортостаном составил порядка $382 млн с определенным ростом.

Вместе с тем имеется потенциал для дальнейшего расширения торговли и увеличения номенклатуры поставляемых товаров.

Глава Правительства также подчеркнул, что продолжает расти количество совместных проектов в области промышленной кооперации.

Так, в настоящее время:

ведется локализация производства ООО «Уральский пружинный завод» в Костанайской области.

Налаживается сотрудничество с АО «Башкирская содовая компания», которой прорабатывается два крупных проекта на сумму порядка $716 млн.

«Правительство Казахстана готово оказывать необходимую поддержку башкирским бизнесменам в реализации инвестиционных проектов», — сказал Алихан Смаилов.

Со своей стороны Андрей Назаров подчеркнул, что регионы Казахстана и Башкортостан связывает многолетнее тесное взаимодействие в различных сферах. При этом имеется значительный потенциал по его расширению.

«Мы на казахстанском направлении видим большие возможности, причем как для Башкортостана и всей нашей страны в целом, так и для Казахстана. Поэтому хотели бы усиливать наши взаимоотношения, добавлять новые направления и точки развития», — сказал Андрей Назаров.