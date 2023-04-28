380 туроператов имеют лицензии на работу в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным государственного электронного реестра, на занятие туроператорской деятельностью выданы 380 лицензий. Если делить их по подвидам, то в сфере выездного туризма действуют 34 лицензии, в сфере внутреннего, въездного и выездного туризма – столько же, а в сфере внутреннего, въездного туризма – 312 лицензий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Ранее в государственном реестре числились 1240 туроператоров с лицензиями в бумажном и электронном форматах. Большинство из них прекратили деятельность, однако продолжали числиться в реестре. Действие документов, не соответствующих нынешнему законодательству, было прекращено либо самими лицензиатами, либо местными исполнительными органами.

«Была проделана большая работа по актуализации госреестра, сами туроператоры тоже привели свою деятельность в соответствие с действующим законодательством. Вопрос качества оказания услуг для нас в приоритете. Всем нынешним лицензиатам важно работать в рамках правового поля», — отметил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.



