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    380 туроператов имеют лицензии на работу в Казахстане

    28 Апреля 2023, 11:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно данным государственного электронного реестра, на занятие туроператорской деятельностью выданы 380 лицензий. Если делить их по подвидам, то в сфере выездного туризма действуют 34 лицензии, в сфере внутреннего, въездного и выездного туризма – столько же, а в сфере внутреннего, въездного туризма – 312 лицензий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    Ранее в государственном реестре числились 1240 туроператоров с лицензиями в бумажном и электронном форматах. Большинство из них прекратили деятельность, однако продолжали числиться в реестре. Действие документов, не соответствующих нынешнему законодательству, было прекращено либо самими лицензиатами, либо местными исполнительными органами.

    «Была проделана большая работа по актуализации госреестра, сами туроператоры тоже привели свою деятельность в соответствие с действующим законодательством. Вопрос качества оказания услуг для нас в приоритете. Всем нынешним лицензиатам важно работать в рамках правового поля», — отметил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туризм Минкультуры
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