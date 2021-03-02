380 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве планирует реализовать Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров поделился планами ведомства касательно ввода инвестиционных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом по республике за пять лет планируется реализовать 380 инвестиционных проектов, в том числе проекты в рамках импортозамещения составляют более 65%. Также в этот перечень включены проекты по увеличению экспортного потенциала АПК, в том числе откормплощадки, репродукторы, теплицы, а также ряд проектов по переработке растениеводческой продукции», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, ежегодно планируется вводить в среднем от 75 до 80 проектов.

«Здесь, хотелось бы отметить, что это минимум, который нам необходимо реализовать. Пул проектов Министерства будет расширяться с учетом отработки с акиматами областей планов по реализации инвестиционных проектов», - заключил глава Минсельхоза.

Ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об итогах 2020 года в сфере агропромышленного комплекса. В ходе заседания Правительства было сказано о том, что 35 промышленных молочно-товарных ферм будут ежегодно вводить в Казахстане. Кроме того, глава Минсельхоза заявил, что в ряде регионов страны появятся новые яблоневые сады.