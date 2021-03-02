Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    380 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве планирует реализовать Минсельхоз

    2 Марта 2021, 09:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров поделился планами ведомства касательно ввода инвестиционных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом по республике за пять лет планируется реализовать 380 инвестиционных проектов, в том числе проекты в рамках импортозамещения составляют более 65%. Также в этот перечень включены проекты по увеличению экспортного потенциала АПК, в том числе откормплощадки, репродукторы, теплицы, а также ряд проектов по переработке растениеводческой продукции», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

    По его словам, ежегодно планируется вводить в среднем от 75 до 80 проектов.

    «Здесь, хотелось бы отметить, что это минимум, который нам необходимо реализовать. Пул проектов Министерства будет расширяться с учетом отработки с акиматами областей планов по реализации инвестиционных проектов», - заключил глава Минсельхоза.

    Ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об итогах 2020 года в сфере агропромышленного комплекса. В ходе заседания Правительства было сказано о том, что 35 промышленных молочно-товарных ферм будут ежегодно вводить в Казахстане. Кроме того, глава Минсельхоза заявил, что в ряде регионов страны появятся новые яблоневые сады.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Инвестпроекты Промышленность Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Платежи и налоги на 465 млрд тенге поступили в бюджет по товарам из КНР в 2022 году
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане