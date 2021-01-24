38 жилых многоквартирных домов построили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Состояние строительной и других отраслей экономики в Жамбылской области рассмотрели на заседании в областном акимате с участием главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, показатели основных отраслей экономики, в том числе и строительства, ввода жилья по итогам 2020 года в Жамбылской области оказались выше, чем по стране.

По информации заместителя акима Жамбылской области Улана Жазылбека, рост объемов строительства в регионе составил по итогам минувшего года 128,2%. В эксплуатацию сдано 38 жилых многоквартирных домов. В целом по области построено под ключ 160 объектов.

Улан Жазылбек дал развернутую картину срыва графика работ отдельными подрядчиками, указал на слабую работу проектировщиков. Некоторые жамбылские строительные фирмы берут по 80 - 90 подрядов, а потом не справляются с объемами.

«На сегодняшний день в бюджете 2021 года 160 строительных проектов на 49,3 миллиарда тенге. На дороги выделено немного – 3,7 миллиарда тенге, но при уточнении республиканского бюджета возможны дополнительные вливания. По четырем объектам водоснабжения до сих пор нет актов государственной приемки, задерживается подготовка ПСД по 38 объектам. Построен 21 объект газового хозяйства, еще 10 завершат в текущем году. Не решается вопрос передачи объектов, построенных в 2012 - 2019 годах, на баланс АО «КазТрансГазАймак»», - доложил спикер.

«Людям следует объяснять, что в небольшие села устанавливать водопровод и тянуть газовые трубы нерационально. Нужно использовать скважины, мобильное оборудование. Также требует решения вопрос перевода на газовое топливо социальных объектов. Вопросы необходимо решать постепенно, так как возможности бюджета не безграничны. В области до сих пор еще много долгостроев. Для увеличения рейсов из таразского аэропорта надо тесно работать с авиаперевозчиками, Комитетом гражданской авиации. Сейчас нет ни одного международного рейса. Почему наши люди должны летать через Шымкент?», – задался вопросом Бердибек Сапарбаев.

Заместитель акима области Алмас Мадиев представил анализ развития промышленности, туризма, малого и среднего бизнеса, объемов инвестиций в основной капитал и розничной торговли, реализации государственных программ «Дорожная карта бизнеса-2025», «Енбек», «Экономика простых вещей» и «Цифровой Казахстан».

«Надо активнее работать с простаивающими предприятиями. Развивать электронную торговлю, специальную экономическую зону в Шуском районе, увеличить казахстанское содержание при реализации программ», - сказал аким области.

Напомним, результаты развития региона по итогам 2020 года и задачи на 2021 год были рассмотрены в Таразе на расширенном заседании коллегии под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева. Заседание проходило с участием заместителей акима области, районных и некоторых сельских акимов, руководителей управлений и департаментов, представителей неправительственного сектора и СМИ.