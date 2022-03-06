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    13:15, 06 Март 2022 | GMT +6

    38 тыс абонентов из-за непогоды остаются без света в одном из районов Атырауской области

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – 38 тысяч абонентов из-за непогоды остаются без света в одном из районов Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «5 марта с 03:10 в Курмангазинском районе Атырауской области из-за ветра (с порывами до 22-23 м/с) произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались райцентр Курмангазы, поселки Орлы, Шортанбай, Нуржау, Жанаталап, Кигаш, Бірлік, Аккол, Макаш, Дынгызыл, Теныз, Сафон, Байда, Коптогай, Енбекшыл, Кудряшов. Всего 52 907 абонентов. Ремонтно-восстановительные работы ведутся силами АО «Атырау Жарык». Это 10 аварийных бригад. 6 марта по состоянию на 11:30 часов подключены с. Орлы, Шортанбай и частично п. Курмангазы. Остальные населенные пункты, а это 38 333 абонента, остаются не подключенными.

    В данный момент работы по восстановлению подачи электроэнергии продолжаются», - сообщает пресс-служба ДЧС Атырауской области.


    Теги:
    Атырауская область Погода Происшествия, ЧС Энергетика Главная Происшествия
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