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    38 спутников из 18 стран мира запущены с космодрома Байконур

    22 Марта 2021, 12:23

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – С космодрома Байконур в 12 часов 07 минут по времени Нур-Султана осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», которым предстоит вывести на орбиты 38 космических аппаратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, запуск был перенесен с 20 марта 2021 из-за технической неисправности.

    Пуск прошел в штатном режиме, трансляция с Байконура велась в прямом эфире на сайте Роскосмоса.

    На Байконуре сегодня идет дождь, температура +3 градуса, низкая облачность, поэтому зрители смогли увидеть несколько секунд отрыва ракеты от стартового стола, которая скрылась в облаках.

    По информации ведущих прямого репортажа, отделения всех трех ступеней ракеты-носителя состоялись в плановом режиме, на 10 минуте после старта разгонный блок «Фрегат» с кластером космических аппаратов выведен на опорную орбиту.

    Дальнейшее выведение спутников на заданные орбиты будет осуществляться за счет включений разгонного блока. В частности, выведение основной нагрузки – южнокорейского аппарата CAS500-1 –«Фрегатом» на целевую орбиту - займет чуть более часа. Примерно с 14:35 до 14:37 по времени Нур-Султана ожидается отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки, с 16:13 до 16:43 – второй.

    На ракете «Союз-2.1а» на орбиту запущены космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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