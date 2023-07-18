38 проектов реализуют в области Абай для обеспечения населения питьевой водой

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – 38 проектов за 21 млрд тенге реализуется в области Абай для обеспечения население чистой питьевой водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«38 проектов за 21 млрд тенге реализуется. Запущено 10 объектов. В малых селах установлены 4 блочно-модульные станции по очистке и распределению воды. В областном центре реализуется 8 проектов на сумму 10,5 млрд тенге. В текущем году централизованное водоснабжение сельских жителей увеличится с 90,3% до 92,1%. Обеспеченность населения чистой водой в области составляет 92,5%», - сообщила пресс-служба акимата.

Как отмечают в ведомстве, для доведения этого показателя до 100% в 2023-2025 годах планируется реализовать 93 проекта с участием 52,2 тыс. человек. Из них 56 проектов принадлежат городу Семей.

«В рамках нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» поэтапно будут реализовываться проекты водозабора. В этой сфере много проблем. В целом на сегодняшний день изношенность водопроводных сетей составляет 56,6% (общая протяженность – 517,6 км). Кроме того, в целях обеспечения экологической безопасности разработана дорожная карта по реализации проектов строительства и реконструкции очистных сооружений», - добавили в акимате.

Ранее сообщалось, что, по данным на июль текущего года, в экономику области Абай было инвестировано 327,2 млрд тенге.

В рамках реализации поручения Главы государства в области Абай введены в эксплуатацию 4 школы. В городе Семей открылись 2 школы на 1500 мест.

Для медицинских организаций региона закуплено необходимое оборудование на сумму 451,4 млн тенге, а также 11 врачей прошли обучение в зарубежных клиниках.