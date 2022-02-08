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    38 объектов образования построят в Алматинской области

    8 Февраля 2022, 20:26

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В 2022 году в Алматинской области запланировано строительство 38 объектов образования. Об этом стало известно в ходе брифинга на информационной площадке Jetisy Media, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Среди этих объектов - 31 школа, 1 школа искусств, 1 пищеблок, 1 реконструкция школы, 1 лагерь, 1 колледж и 2 общежития. Общая стоимость проектов 21,599 млрд. тенге.

    Для получения качественного образования и улучшения условия проживания студентов в 2021 году частным учреждением «Колледж Медресе Ушконыр» введено в эксплуатацию общежитие на 100 мест, идет строительство общежития Талдыкорганского музыкального колледжа на 100 мест, планируется реконструкция Талгарского колледжа агробизнеса и менеджмента на 112 мест.

    «Заключается договор строительства общежития строящегося гуманитарного колледжа в городе Уштобе Каратальского района на 30 мест», - рассказала и.о. руководителя управления образования Алматинской области Жаныл Сулейменова.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Образование Строительство
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