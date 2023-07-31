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    38 несчастных случаев произошло на предприятиях Атырауской области

    31 Июля 2023, 01:42

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Атырауской области на предприятиях произошло 38 несчастных случаев. Об этом на брифинге сообщил и.о. руководителя управления государственной инспекции труда Атырауской области Думан Абеуов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Атырауской области в результате 38 производственных несчастных случаев, произошедших на предприятиях, 16 человек получили тяжелые телесные повреждения, трое погибли. Материалы специального расследования по всем производственным несчастным случаям направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения», - сообщил Думан Абеуов.

    По итогам первого полугодия было зарегистрировано 1075 обращений. Государственными инспекторами труда проведено 124 проверки, по итогам которых выявлено 162 факта нарушений трудового законодательства, внесено 66 предписаний для устранения нарушений, составлено 57 административных протоколов, наложено штрафов на должностных лиц на 7,7 млн тенге.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия
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