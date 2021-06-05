38 млн тенге штрафа за взятку заплатит экс-руководитель департамента комитета труда, соцзащиты и миграции по Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Двое экс-сотрудников департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области Министерства труда и социальной защиты населения РК предстали перед судом по факту коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в 2020 году Антикоррупционной службой по Жамбылской области расследовалось уголовное дело в отношении руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области Министерства труда и социальной защиты населения. Чиновница подозревалась в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в сумме 2 млн тенге, полученных от своего подчиненного за содействие в назначении его на должность заместителя.

Как пояснили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области, 25 декабря минувшего года Антикоррупционная служба завершила с обвинительным актом уголовное дело в отношении экс-руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области Е.

«11 сентября 2020 года путем мошенничества и подстрекательства Т., руководителя отдела медико-социальной экспертизы №8 департамента, к даче взятки должностным лицам Министерства труда и социальной защиты населения РК, Е. завладела денежными средствами в размере 2 миллиона тенге под предлогом назначения на должность своим заместителем по вопросам медико-социальной экспертизы», - рассказали в ведомстве.

3 июня 2021 года приговором суда №2 города Тараза экс-руководитель департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области Е. признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 190 ч.3 п.2 (мошенничество), 28 ч.4 (подстрекательство), 367 ч.2 УК РК (посредничество во взяточничестве).

В отношении Е. определено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, а с учетом содержания под домашним арестом окончательный размер штрафа назначен в сумме 38 522 104 тенге. Помимо этого, Е. пожизненно лишена права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке РК и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Что касается экс-заместителя бывшего руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области Т., то он признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 24 ч.3 (Покушение на преступление) и 367 ч.2 УК РК (посредничество во взяточничестве).

Для Т. определено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке РК и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу, пояснили в ведомстве.