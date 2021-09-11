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    38 классов закрыли на карантин в школах Уральска

    11 Сентября 2021, 12:28

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 38 классов, три группы учащихся колледжей и группа студентов ВУЗа ушли на карантин в Уральске, передаёт МИА «Казинформ», со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

    «На сегодняшний день постановлениями главных государственных санитарных врачей города Уральск и районов ЗКО в связи с регистрацией случаев коронавирусной инфекции среди школьников и студентов на карантин закрыты 38 классов в 26 школах, также три группы в СУЗ и одна группа в ВУЗ», - сообщили в пресс-службе акимата Западно-Казахстанской области.

    Всего по стране, по данным Минздрава, 241 класс ушёл на карантин из-за выявленного коронавируса.

    Напомним, в этом учебном году школьники и студенты начали занятия в офлайн формате. В постановлении санврача было прописано, что если в классе и группе выявят одного инфицированного, на 14-дневный карантин отправится весь коллектив класса/группы. Если в школах заразится более 30% классов одной смены, на две недели карантина уходит вся смена. Что касается колледжей и вузов, то при 30% заражении потока, весь поток подлежит изоляции на 14 дней.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Образование Вузы Минздрав РК Регионы Коронавирус в РК
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