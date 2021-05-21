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    38 казахстанских вузов вернули приложения к лицензиям по непрофильным направлениям

    21 Мая 2021, 19:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 38 вузам вернули более 150 приложений к лицензиям по непрофильным направлениям. Еще четырем университетам вернут лицензии по 14 направлениям после завершения текущего учебного года. Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК ведет работу по профилизации вузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    Приложения к лицензиям по направлениям, не соответствующим квалификационным требованиям, возвращают как государственные, так и частные вузы.

    «Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки провел мониторинг невостребованных направлений образовательных лицензий. Мы видим, что некоторые вузы осуществляют подготовку по направлениям, где обучаются всего 10-15 студентов, т.е. по 3-4 человека на каждом курсе. К примеру, в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова низкий контингент обучающихся отмечается по трем направлениям бакалавриата: «Животноводство», «Водные ресурсы» и «Водопользование». По этим специальностям обучаются только по 10-18 человек. Такая ситуация наблюдается и в других университетах. В настоящее время вузы проводят ревизию по имеющимся лицензиям и на заседаниях советов директоров принимают решения о возврате лицензий по непрофильным направлениям подготовки кадров», – сказала председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

    Напомним, на третьем заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил ужесточить требования к вузам. В частности, обеспечить поэтапную профилизацию вузов, повышение специализации и качества высшего образования.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование Вузы МОН
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