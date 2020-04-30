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    38 человек стали жертвами пожара на стройплощадке в Южной Корее

    30 Апреля 2020, 10:26

    ИНЧХОН. РЁНХАП. КАЗИНФОРМ - Спасатели продолжают работы по поиску жертв пожара на строительной площадке в городе Инчхон, Южная Корея. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рёнхап.

    Как стало известно, число жертв пожара достигло 38 человек, 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

    По словам пожарных, в среду днем пожар охватил строящееся четырехэтажное здание в Инчхоне, что находится в 50 километрах к юго-востоку от Сеула. Пожар был потушен пять часов спустя.

    Местные власти считают, что пожар был вызван неожиданным взрывом во время строительных работ с уретаном, горючим химическим веществом, используемым для изоляционных работ, при установке грузового лифта в подвале строительной площадки.

    Большинство из 38 погибших были строителями. По состоянию на утро четверга восемь раненых находятся в тяжелом состоянии, а двое получили незначительные травмы.

    Напомним, в Инчхоне располагается компания SK hynix Inc., второй по величине производитель чипов DRAM в мире, а также большое количество складов розничной торговли.

    Поисково-спасательная операция продолжается до сих пор.

    Полиция, пожарная охрана и Национальная судебно-медицинская служба планируют начать совместное расследование, чтобы установить точную причину пожара.

    Власти также активизировали усилия по установлению личности девяти погибших , поскольку их тела были обожжены до неузнаваемости.

    Как только будет завершен процесс идентификации, городская группа по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях начнет создание мемориального алтаря в память о жертвах пожара.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Происшествия Корея
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