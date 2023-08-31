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    38 человек погибли, 43 получили ранения при пожаре в центре Йоханнесбурга

    31 Августа 2023, 13:10

    ЙОХАННЕСБУРГ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 38 человек погибли и 43 получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в центре Йоханнесбурга - крупнейшего города Южно-Африканской Республики. Пресс-секретарь Службы по чрезвычайным ситуациям Йоханнесбурга Роберт Мулаудзи (Robert Mulaudzi) сообщил, что пожар в здании на углу улиц Альберта и Делверс начался сегодня около 01.30, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на news24.

    По его словам, по прибытии пожарные эвакуировали жителей здания.

    Пострадавшие в результате пожара были доставлены в больницу, а сотрудники Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий города Йоханнесбурга были привлечены к оказанию помощи пострадавшим.

    Причина пожара пока не установлена.

    Роберт Мулаудзи сообщил, что поисково-спасательная операция продолжается, и вполне вероятно, что число погибших будет расти, передает AP.

    Власти заявили, что пожар почти полностью потушен, но дым все еще просачивался из окон здания.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Происшествия Африка Мировые новости Пожар
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