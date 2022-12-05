38,5 млн тенге собрали на рождественской благотворительной ярмарке в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация супруг дипломатов собрала 38,5 млн тенге в рамках XIII рождественской благотворительной ярмарки, прошедшей в Астане. В этом году приняли участие представители 41 страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Ассоциации, в рамках XIII рождественской благотворительной ярмарки удалось собрать 38,5 млн тенге. На ярмарке помогали 90 волонтеров из университетов. Свои стенды на ярмарке представили четыре международных школы и 13 благотворительных организаций.

Ассоциация поддерживает связь с 35 казахстанскими благотворительными организациями.

На рождественской благотворительной ярмарке Ассоциация жен послов разыграла лотерею. В качестве призов были разыграны: автомобиль марки Lada X-Ray, авиабилеты в 9 различных направлений (7 международных, 1 внутренний и 1 ваучер на авиаперелет), предметы крупной бытовой техники, ювелирные изделия, культовые вещи всемирно известных брендов, проживание в гостинице, подарочные сертификаты в лучшие рестораны Астаны, абонементы на занятия йогой и танцами, абонементы в СПА/на массаж и косметику, стулья в офис, абонементы на детский банкет, ваучеры на медицинские осмотры, традиционные подарочные наборы от посольств и многое другое.

Основная цель прошедшего мероприятия – социальная поддержка нуждающихся организаций в Казахстане.

Все вырученные средства пойдут на благотворительные цели в Казахстане.



