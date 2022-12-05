Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.33 eur/kzt 495.57

    rub/kzt 7.5 cny/kzt 67.57
Прогноз погоды
Астана-16-18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    38,5 млн тенге собрали на рождественской благотворительной ярмарке в Астане

    5 Декабря 2022, 16:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация супруг дипломатов собрала 38,5 млн тенге в рамках XIII рождественской благотворительной ярмарки, прошедшей в Астане. В этом году приняли участие представители 41 страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Ассоциации, в рамках XIII рождественской благотворительной ярмарки удалось собрать 38,5 млн тенге. На ярмарке помогали 90 волонтеров из университетов. Свои стенды на ярмарке представили четыре международных школы и 13 благотворительных организаций.

    Ассоциация поддерживает связь с 35 казахстанскими благотворительными организациями.

    На рождественской благотворительной ярмарке Ассоциация жен послов разыграла лотерею. В качестве призов были разыграны: автомобиль марки Lada X-Ray, авиабилеты в 9 различных направлений (7 международных, 1 внутренний и 1 ваучер на авиаперелет), предметы крупной бытовой техники, ювелирные изделия, культовые вещи всемирно известных брендов, проживание в гостинице, подарочные сертификаты в лучшие рестораны Астаны, абонементы на занятия йогой и танцами, абонементы в СПА/на массаж и косметику, стулья в офис, абонементы на детский банкет, ваучеры на медицинские осмотры, традиционные подарочные наборы от посольств и многое другое.

    Основная цель прошедшего мероприятия – социальная поддержка нуждающихся организаций в Казахстане.

    Все вырученные средства пойдут на благотворительные цели в Казахстане.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Благотворительность Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Литва приветствует реформы в Казахстане – Габриэлюс Ландсбергис
    Украинская сторона предложила кандидатуру нового посла – МИД РК
    Крупные призы разыграли на рождественской благотворительной ярмарке
    Рождественская благотворительная ярмарка проходит в Астане
    Популярное
    1 Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области
    2 Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня
    3 Тепло подали во все пострадавшие дома в Экибастузе
    4 Президент поручил проанализировать просчеты, допущенные при подготовке к отопительному сезону
    5 Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области
    Новости партнеров