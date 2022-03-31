08:16, 31 Март 2022 | GMT +6
378 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 378 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 30,
в городе Алматы - 16,
в городе Шымкенте - 1,
в Акмолинской области - 1,
в Актюбинской области - 77,
в Алматинской области - 3,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 0,
в Жамбылской области - 30,
в ЗКО - 154,
в Карагандинской области - 48,
в Костанайской области - 18,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 0,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровели от COVID-19 1 289 693 человека.