378 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 378 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 30,

в городе Алматы - 16,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 1,

в Актюбинской области - 77,

в Алматинской области - 3,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 30,

в ЗКО - 154,

в Карагандинской области - 48,

в Костанайской области - 18,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровели от COVID-19 1 289 693 человека.