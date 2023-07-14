372 сектанта в Кении уморили себя голодом, чтобы встретиться с богом

НАЙРОБИ. КАЗИНФОРМ - Полиция Кении эксгумировала еще 12 тел в рамках продолжающегося расследования деятельности религиозной секты, последователи которой доводят себя до голодной смерти, чтобы встретиться с богом. Число погибших уже достигло 372, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu.

Эксгумация состоялась на третий день четвертого этапа операции.

По данным полиции, с апреля текущего года 95 человек были вызволены из секты, возглавляемой пастором Полом Маккензи. Пережившие мучительный опыт голодания, эти люди теперь получают необходимую поддержку и заботу для того, чтобы реинтегрироваться в общество.

Ранее министр внутренних дел Кении Китуре Киндики заявил, что сотрудники правоохранительных органов, позволившие секте вербовать людей, предстанут перед законом.

Власти обнаружили 40 новых массовых захоронений.

Сотни трупов были обнаружены в лесу Шакахола округа Килифи с середины апреля в рамках расследования деятельности секты Маккензи, который возглавляет международную церковь «Благая весть» в Кении.

Его обвиняют в том, что он приказал своим последователям уморить себя голодом, чтобы попасть на небеса до конца света.

У некоторых жертв отсутствовали внутренние органы, что также наводит на подозрения о торговле человеческими органами.