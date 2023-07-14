Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    372 сектанта в Кении уморили себя голодом, чтобы встретиться с богом

    14 Июля 2023, 08:57

    НАЙРОБИ. КАЗИНФОРМ - Полиция Кении эксгумировала еще 12 тел в рамках продолжающегося расследования деятельности религиозной секты, последователи которой доводят себя до голодной смерти, чтобы встретиться с богом. Число погибших уже достигло 372, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu.

    Эксгумация состоялась на третий день четвертого этапа операции.

    По данным полиции, с апреля текущего года 95 человек были вызволены из секты, возглавляемой пастором Полом Маккензи. Пережившие мучительный опыт голодания, эти люди теперь получают необходимую поддержку и заботу для того, чтобы реинтегрироваться в общество.

    Ранее министр внутренних дел Кении Китуре Киндики заявил, что сотрудники правоохранительных органов, позволившие секте вербовать людей, предстанут перед законом.

    Власти обнаружили 40 новых массовых захоронений.

    Сотни трупов были обнаружены в лесу Шакахола округа Килифи с середины апреля в рамках расследования деятельности секты Маккензи, который возглавляет международную церковь «Благая весть» в Кении.

    Его обвиняют в том, что он приказал своим последователям уморить себя голодом, чтобы попасть на небеса до конца света.

    У некоторых жертв отсутствовали внутренние органы, что также наводит на подозрения о торговле человеческими органами.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Африка Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Заболеваемость раком легкого выросла среди женщин Бельгии
    Мужчина в США зарезал женщину и выложил видео убийства в Facebook
    Отец выставил свою двухдневную дочь на продажу в Узбекистане
    Более 800 тысяч человек пострадали от тайфуна «Доксури» в Китае
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    4 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    5 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте