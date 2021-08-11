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    371 пьяного водителя привлекли к ответственности в Шымкенте

    11 Августа 2021, 14:09

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полка патрульной полиции департамента полиции города Шымкента за 7 месяцев в ходе проведения рейдовых мероприятий задержали 371 водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    В отношении водителей составлены административные протоколы по статье 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

    В соответствии с законодательством, управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача транспортного средства под управление лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения влечет административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

    Сотрудники полиции напоминают автовладельцам о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, а также об ответственности за вождение в нетрезвом виде.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Транспорт МВД РК Шымкент
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