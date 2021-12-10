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    37 тысяч школьников приняли участие в читательском конкурсе о Казахстане

    10 Декабря 2021, 22:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Независимости РК в Нур-Султане подвели итоги республиканского детского читательского конкурса «Знаешь ты свой родной Казахстан?». Данный конкурс организован Министерством информации и общественного развития РК, Казахстанским институтом общественного развития «Рухани жаңғыру» и издательством «Shuǵylakіtap», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Национального совета общественного доверия уделил особое внимание развитию и продвижению культуры чтения среди молодых казахстанцев для формирования читающей нации.

    В связи с этим, согласно Дорожной карте по переходу программы «Рухани жаңғыру» на этап национальной модернизации был проведен республиканский конкурс детского чтения. Главная цель конкурса – формирование интереса к чтению книг, воспитание в подрастающем поколении гордости за свою страну и понимание идей программы «Рухани жаңғыру».

    В конкурсе приняли участие свыше 37 тысяч учащихся среднего звена из более чем 3 600 общеобразовательных школ всех регионов Казахстана. Конкурсный процесс был организован при содействии акиматов регионов, областных, городских, районных отделов образования.

    В заключительном республиканском этапе приняли участие 25 детей из пяти регионов Казахстана. В ходе конкурса участники отвечали на вопросы по истории, культуре родного края, а также по принципам программы «Рухани жаңғыру» и участвовали в квесте.

    Сегодня, 10 декабря, в Нур-Султане, в офисе Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса. В мероприятии принял участие вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов, председатель правления КИОР «Рухани жаңғыру» Асылбек Есенбаев, заместители акимов областей, руководители управлений образования регионов - победителей и непосредственно участники конкурса.

    Приветствуя участников конкурса, Б. Тлепов отметил: «Книги, послужившие учебно-познавательной базой данного конкурса, повествуют о государственных символах, культуре, традициях и обычаях, исторических памятниках, сакральных местах Казахстана. Мудрость веков в виде народных пословиц, поговорок, загадок, а также легенды гор и степей расширяют кругозор школьников и способствуют сохранению национального кода».

    Согласно решению конкурсной комиссии, обладателем пятого места стала ученица специализированной школы-интерната «Өркен» г. Жезказгана Назым Жолтай. Четвертое место получила ученица областной специализированной физико-математической школы-интерната Шалкарского района Актюбинской области Фатима Муапыкова. Обладателем третьего места стал ученик столичной школы-гимназии № 86 Ералы Козы. Призером второго места стала ученица средней школы № 273 города Байконыра Каратаева Улдай.

    Победителем республиканского конкурса «Знаешь ли ты свой родной Казахстан?» стала Жанель Токанова, ученица средней школы № 5 Аягозского района ВКО. Победители были награждены специальными грамотами и ценными призами.

    В завершение мероприятия вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов отметил, что для дальнейшего повышения интереса к чтению книг ученикам-призерам и школьным библиотекам районов и городов также направлены подарки в виде серии художественных книг.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Образование Культура Рухани жаңғыру Молодежь 30 лет Независимости МИОР Дорожная карта
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