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    37 общежитий введут в эксплуатацию до конца года в Казахстане

    13 Сентября 2021, 16:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 37 студенческих общежитий введут в эксплуатацию до конца года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    За последние три года в рамках третьей социальной инициативы Елбасы в стране уже введено 85 новых общежитий, в которые заселились более 22 тысяч студентов. За предыдущие 10 лет в стране было построено только восемь общежитий.

    «Министерством в рамках реализации третьей социальной инициативы Елбасы разработаны новые механизмы для ускорения темпов строительства и реконструкции студенческих общежитий. В частности, общежития строятся за счет целевого строительства, на собственные средства вузов, а также по принципу государственно-частного партнерства. То есть инвесторы за счет собственных средств возводят общежития, а министерство размещает в них госзаказ и оплачивает каждое койко-место, занятое студентом», – отметил президент Финансового центра МОН РК Аскар Ибраимов.

    Такой алгоритм позволил существенно увеличить количество студенческих общежитий и улучшить условия проживания студентов.

    Наиболее активно строительство ведется в городе Нур-Султане, в Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областях.

    Для дополнительного стимулирования частных инвесторов в городах Нур-Султан и Алматы, где наблюдается наибольшая потребность в общежитиях, рассматривается возможность увеличения размера госзаказа с 47 МРП до 92 МРП. Также подготовлено предложение по сокращению срока размещения госзаказа – с 8 до 5 лет.

    Исходя из своих возможностей, вузы также строят общежития за счет собственных средств. Некоторые учебные заведения закрывают потребность обучающихся в жилье за счет найма жилых помещений, хостелов и гостиниц. Так, 13 вузов арендуют койко-места для пяти тысяч студентов.

    В следующем году планируется ввести в эксплуатацию около 60 новых студенческих домов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Строительство Жилье МОН
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