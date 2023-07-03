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    37-метровый мост рухнул на юго-западе Японии

    3 Июля 2023, 15:44

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сильный ливневый дождь обрушился на юго-западный регион Японии 3 июля, в результате чего был разрушен мост, а около 360 000 жителей города Кумамото получили распоряжения об эвакуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    Японское метеорологическое агентство предупредило о том, что проливные дожди и грозы продолжатся по всему региону примерно до полудня вторника, и призвало жителей быть начеку в связи с возможными оползнями и наводнениями.

    Количество осадков в поселках Ямато и Машики префектуры Кумамото достигло 82 мм и 80 мм в час, что является рекордным показателем для этих районов в июле.

    По информации местных властей, из-за сильного дождя рухнул 37-метровый бетонный мост над небольшой рекой, протекающей через поселок Ямато. Данных о пострадавших не поступало.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Япония Мировые новости
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