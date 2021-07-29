37 кустов конопли изъяли у жителя Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 37 кустов конопли изъяли полицейские в ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Такой урожай вырастил на своем участке житель Уральска.

В Департаменте полиции ЗКО сообщили, что в ходе проведения ОПМ «Қарасора» был задержан 42-летний мужчина. При проведении осмотра участка его дома сотрудники полиции обнаружили 37 кустов растения предположительно рода конопли со следами культивации.

Изъятые кусты направлены на экспертизу в ИСЭ по ЗКО.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 300 части 1 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).