Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Западно-Казахстанская область

    37 кустов конопли изъяли у жителя Уральска

    29 Июля 2021, 13:19

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 37 кустов конопли изъяли полицейские в ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Такой урожай вырастил на своем участке житель Уральска.

    В Департаменте полиции ЗКО сообщили, что в ходе проведения ОПМ «Қарасора» был задержан 42-летний мужчина. При проведении осмотра участка его дома сотрудники полиции обнаружили 37 кустов растения предположительно рода конопли со следами культивации.

    Изъятые кусты направлены на экспертизу в ИСЭ по ЗКО.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 300 части 1 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нетрезвый житель Петропавловска заехал на пешеходную улицу и снес фонарь
    Полицейские усиленно готовятся к выпускным вечерам в Таразе
    Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские
    «Ухажер» из сайта знакомств ограбил жительницу Уральска на первом свидании
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной