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    37 граждан РК находились на борту с прибывшей из Милана казахстанкой – Минздрав РК

    13 Марта 2020, 18:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На борту авиарейса, которым прилетела третья зараженная коронавирусом гражданка Казахстана, находилось 37 соотечественников. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На борту рейса, который прибыл из Москвы 12 марта, 90 пассажиров, из них граждан Республики Казахстан - 37, Российской Федерации - 42, других государств – 11», - уточнил Елжан Биртанов.

    По его словам, так как гражданка РК прибыла из Милана (транзитом через Москву - прим.ред.), она сразу же была помещена на карантин.

    «В данном случае, поскольку по прибытию было установлено, что данная пассажирка прибыла из Италии, то в соответствии с постановлением, которое действует, она была помещена сразу на карантин и уже в рамках обследования мы получили такие результаты», - пояснил глава Минздрава.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане выявлен третий случай заражения коронавирусом.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Здравоохранение Италия Пневмония в Китае
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