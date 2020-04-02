37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 2 апреля 1945 года, шел 1381-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

2 апреля командующий 1-м Белорусским фронтом Г.К. Жуков планировал начать операцию по образованию плацдарма в районе Франкфурта-на-Одере, но вечером 2 апреля в его адрес из Москвы пришла директива Ставки ВГК № 11054, в которой предписывалось: «С получением настоящей директивы войскам фронта во всей полосе перейти к жесткой обороне. В полосе фронта построить не менее двух оборонительных рубежей. На основных направлениях создать сильные резервы и эшелонировать их в глубину».

Следующей адресованной командующему войсками 1-го Белорусского фронта директивой Ставки ВГК № 11059 приказывалось начать подготовку операции по овладению Берлином.

В ходе Моравско-Остравской операции 38-я армия 4-го Украинского фронта форсировала реку Одра (Одер) и овладела тремя небольшими плацдармами на левом берегу в районе Сырин, Блющув и Камень, вскоре соединив их в один, достигавший 6 км по фронту и 1,5 км в глубину.

В ходе Братиславско-Брновской наступательной операции 7-я гвардейская армия 2-го Украинского фронта завязала бои на восточной и северной окраинах Братиславы. Одновременно правофланговые соединения 7-й гвардейской армии глубоко обходили вражеские войска с северо-запада.

В ходе Венской операции 57-я армия и 1-я болгарская армия 3-го Украинского фронта овладели центром венгерского нефтеносного района городом Надьканижа, но вскоре войска левого крыла фронта, встретив сильное сопротивление противника, замедлили свое продвижение.

В течение 2 апреля на Братиславском направлении войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели городом и железнодорожной станцией Топольчаны. На Венском направлении наши войска продолжали вести наступательные бои по обеим сторонам озера Нойзидлер-Зее.

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление юго-западнее озера Балатон, 2 апреля совместно с болгарскими войсками овладели центром нефтяной промышленности Венгрии городом Надьканижа.

2 апреля 1945 года исполнилось бы 24 года казахстанскому летчику Петру Надеждину, героически погибшему в 1944 году.

Надеждин Петр Филиппович родился 2 апреля 1921 года в селе Новотроицкое (ныне — Карабалыкский район Костанайской области). Окончил семь классов школы и два курса Магнитогорской фельдшерско-акушерской школы. В 1940 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1942 году окончил Чкаловское военное авиационное училище летчиков, с июня того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К концу апреля 1944 года лейтенант Петр Надеждин командовал звеном 807-го штурмового авиаполка 206-й штурмовой авиадивизии 7-го штурмового авиакорпуса 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта. К тому времени он совершил 107 боевых вылетов на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, нанеся ему большие потери. 26 апреля 1944 года во время боевого вылета в районе Севастополя самолет Надеждина был подбит. Летчик направил горящую машину на скопление вражеской техники, погибнув при взрыве.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу и геройство, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками» лейтенант Петр Надеждин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2-й степени и медалью.

В честь Надеждина названы улица и медицинский колледж в Магнитогорске.

2 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 37 дней…

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань



