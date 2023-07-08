Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    369 школ нового формата построят в Казахстане в рамках нацпроекта

    8 Июля 2023, 13:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопрос введения 1,5 млн ученических мест с комфортными условиями обучения рассмотрен на Республиканском штабе по реализации предвыборной программы Главы государства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

    Министр просвещения Гани Бейсембаев доложил:

    за 2020-2022 годы в республике за счет различных источников финансирования было введено 626 школ на 340 тысяч мест.

    В этом году планируется открыть еще 146 школ на 130 тысяч мест, в том числе 62 за счет средств, изъятых у коррупционеров.

    Вместе с тем, для решения задачи, поставленной Главой государства, начата реализация национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого в 2024-2025 годах будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест.

    Ожидается, что это позволит окончательно решить проблему перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения.

    Премьер-Министр подчеркнул, что в рамках реализации нацпроекта нужно ускорить работу по определению подрядных организаций и земельных участков, а также по подготовке необходимой проектно-сметной документации.

    «По готовности земельных участков нужно незамедлительно разворачивать строительные работы. Это касается подведения инфраструктуры, дорог, благоустройства. По каждому региону готовы соответствующие дорожные карты, нужно в оперативном режиме все эти вопросы решить», — сказал Алихан Смаилов.

    Алихан Смаилов акцентировал внимание, что без качественного интернета комфортные школы не будут соответствовать своему высокому статусу.

    «К моменту сдачи в новых школах уже должна быть подключена качественная интернет-связь», - сказал Премьер-Министр.

    О подготовке квалифицированных учителей для комфортных школ доложил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. В целом, по его словам, в предстоящие годы планируется выпустить 49 тысяч педагогов новой формации по улучшенным стандартам.

    Глава Правительства подчеркнул, что новые учебные заведения должны задавать планку не только в части оснащения, но и в качестве предоставляемого образования.

    «Требования к комфортным школам и ожидания от них у граждан на порядок выше, поэтому вопросу их полной комплектации качественными кадрами нужно уделить самое пристальное внимание. Ведь школа – это не просто здание, это в первую очередь учитель, который поведет детей к знаниям», - отметил Алихан Смаилов.

    Минпросвещения поручено вести ежедневный контроль за ходом реализации нацпроекта и ежемесячно информировать Правительство о проводимой работе с указанием проблемных вопросов и путями их решения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Образование
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вопросы реализации нацпроекта «Комфортная школа» обсудили в Правительстве
    Строительство комфортных школ начато в Актюбинской области
    Роман Скляр поручил акимам регионов обеспечить завершение ремонта до отопительного периода
    Всего 40% заявок одобрили при наборе в школы Binom в Атырау
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Центр приема граждан заработал в Астане