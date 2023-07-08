369 школ нового формата построят в Казахстане в рамках нацпроекта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопрос введения 1,5 млн ученических мест с комфортными условиями обучения рассмотрен на Республиканском штабе по реализации предвыборной программы Главы государства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Министр просвещения Гани Бейсембаев доложил:

за 2020-2022 годы в республике за счет различных источников финансирования было введено 626 школ на 340 тысяч мест.

В этом году планируется открыть еще 146 школ на 130 тысяч мест, в том числе 62 за счет средств, изъятых у коррупционеров.

Вместе с тем, для решения задачи, поставленной Главой государства, начата реализация национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого в 2024-2025 годах будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест.

Ожидается, что это позволит окончательно решить проблему перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения.

Премьер-Министр подчеркнул, что в рамках реализации нацпроекта нужно ускорить работу по определению подрядных организаций и земельных участков, а также по подготовке необходимой проектно-сметной документации.

«По готовности земельных участков нужно незамедлительно разворачивать строительные работы. Это касается подведения инфраструктуры, дорог, благоустройства. По каждому региону готовы соответствующие дорожные карты, нужно в оперативном режиме все эти вопросы решить», — сказал Алихан Смаилов.

Алихан Смаилов акцентировал внимание, что без качественного интернета комфортные школы не будут соответствовать своему высокому статусу.

«К моменту сдачи в новых школах уже должна быть подключена качественная интернет-связь», - сказал Премьер-Министр.

О подготовке квалифицированных учителей для комфортных школ доложил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. В целом, по его словам, в предстоящие годы планируется выпустить 49 тысяч педагогов новой формации по улучшенным стандартам.

Глава Правительства подчеркнул, что новые учебные заведения должны задавать планку не только в части оснащения, но и в качестве предоставляемого образования.

«Требования к комфортным школам и ожидания от них у граждан на порядок выше, поэтому вопросу их полной комплектации качественными кадрами нужно уделить самое пристальное внимание. Ведь школа – это не просто здание, это в первую очередь учитель, который поведет детей к знаниям», - отметил Алихан Смаилов.

Минпросвещения поручено вести ежедневный контроль за ходом реализации нацпроекта и ежемесячно информировать Правительство о проводимой работе с указанием проблемных вопросов и путями их решения.