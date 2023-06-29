3670 онлайн-казино заблокировали в Казахстане с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстане были заблокированы 3670 интернет-казино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство культуры и спорта.

На основании судебных решений прекращено действие лицензий пяти букмекерских контор и двух тотализаторов. Основаниями стали долги по оплате лицензионного сбора, регистрация вне игорных зон, неисполнение требования по наличию обязательного резерва и другие нарушения.

В 2022 году Комитетом были проведены внеплановые проверки в отношении 4-х отдельно стоящих залов игровых автоматов. По результатам проверок один зал был закрыт — лишен лицензии, приостановлена деятельность 3-х залов и наложено 6 административных штрафов.

«Не секрет, что онлайн-казино и, в частности, их реклама, обещающая легкий выигрыш - попытка нажиться на людях, страдающих игроманией. Для борьбы с этим мы ведем мониторинг в интернете и проверяем уже действующие лицензии. Например, идет работа по аннулированию лицензий 4-х букмекерских контор, 3-х тотализаторов и 1-го зала игровых автоматов», — отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

В 2019 году в стране была запущена информационная система «Кибернадзор» для мониторинга интернет-ресурсов. Она позволяет сразу нескольким государственным органам, включая Министерство культуры и спорта, оперативно выявлять интернет-казино и блокировать доступ к ним. При этом совместно с Министерством информации и общественного развития приняты меры по сокращению срока рассмотрения информации о блокировке выявленных интернет-казино.

Ранее АФМ накрыло незаконное онлайн-казино с оборотом в 3 млрд тенге.

Между тем, депутаты предложили разработатьзакон о лудомании.