365 жамбылцев стали собственниками земельных участков в День Независимости

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в Жамбылской области растет число желающих получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в региональной службе коммуникаций Жамбылской области, ко Дню Независимости приурочили выдачу документов 365 очередникам на получение земельных участков. Некоторые из них встали в очередь еще в 2007 году.

365 человек в двух селах Жамбылского района теперь смогут заняться строительством собственного жилья.

Аким Жамбылского района Сакен Арубаев и председатель районного общественного совета Рустем Бегалиев разделили радость жителей, вручив очередникам документы земельной комиссии.

«Земельные наделы под строительство жилья к знаменательной дате 30-летия Независимости Казахстана выделены 143 жителям села Бектобе и 222 жителям села Кызылкайнар», - отметил глава района.

Всего в этом районе в списке очередников на получение земельного участка зарегистрировано более 11 тысяч жителей. Для обеспечения населения участками под строительство жилья в рамках программы «Нұрлы жер» выделено 2,2 млрд тенге. В семи населенных пунктах на 1 882 земельных участках подготовлена инфраструктура, проложены инженерные сети.

Напомним, в ноябре этого года в Жамбылском районе в селе Шакена Ниязбекова около ста жителей получили земельные участки под строительство жилья.

По данным управления строительства акимата Жамбылской области, на сегодняшний день в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство зарегистрировано около 117 тысяч жителей региона.

Если учесть, что численность населения Жамбылской области составляет более 1,12 миллиона жителей, то получается, что сегодня более чем каждый десятый житель региона мечтает о собственном доме. Начиная с 2005 года, жителям Жамбылской области предоставлено порядка 35 тысяч земельных участков.

Численность населения Жамбылской области составляет более 1,12 миллиона жителей (в 2018 году было – 1,06 миллиона). В Таразе проживают 425 910 человек, это более трети от общей численности населения региона.