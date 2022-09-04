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    365 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

    4 Сентября 2022, 08:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 365 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 1 389 912 случаев, из них:

    в городе Нур-Султане – 65,

    в городе Алматы – 33,

    в городе Шымкенте – 1,

    в Акмолинской области – 30,

    в Актюбинской области – 8,

    в Жетысуской области - 4,

    в Атырауской области – 7,

    в ВКО – 5,

    в Абайской области - 5,

    в Жамбылской области – 4,

    в ЗКО – 48,


    в Карагандинской области – 39,

    в Улытауской области - 7,

    в Костанайской области – 35,

    в Кызылординской области – 2,

    в Мангистауской области – 20,

    в Павлодарской области – 21,

    в СКО – 30,

    в Туркестанской области – 1.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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