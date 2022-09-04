365 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 365 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 389 912 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 65,

в городе Алматы – 33,

в городе Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 30,

в Актюбинской области – 8,

в Жетысуской области - 4,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 5,

в Абайской области - 5,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 48,





в Карагандинской области – 39,

в Улытауской области - 7,

в Костанайской области – 35,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 20,

в Павлодарской области – 21,

в СКО – 30,

в Туркестанской области – 1.