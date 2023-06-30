365 абитуриентов лишили возможности сдать ЕНТ из-за смартфонов и шпаргалок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завершилась шестая неделя ЕНТ. Около 267 тысяч раз сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 76% абитуриентов сдали на казахском языке, 24% – на русском, 292 раз – на английском языке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный центр тестирования Миннауки и высшего образования РК.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 79% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 70 баллов. Четыре человека показали наивысший результат, набрав 137 баллов.

«До завершения ЕНТ осталось пара дней. На этой неделе мы опубликовали список грантов. Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ «Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли», их количество составляет 18 744 грантов. Далее «Педагогические науки» – 12 560 грантов, «Информационно-коммуникационные технологии» – 10 103 грантов, «Естественные науки, математика и статистика» – 7 388 грантов. Кроме того, для поступающих по программе «Серпін» выделено 3 653 грантов. Всего для поступления в бакалавриат в 2023-2024 учебном году выделено около 73 тысяч грантов», - сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

Следует отметить, что благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за шесть недель 719 раз абитуриенты с ООП приняло участие в ЕНТ.

На сегодняшний день возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 365 человек. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 273 абитуриента, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.

Отметим, после завершения ЕНТ-2023 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.