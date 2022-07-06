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    360 заболевших коронавирусом казахстанцев выявили за сутки

    6 Июля 2022, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 360 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них в разрезе регионов:

    в городе Нур-Султан – 59,

    в городе Алматы – 199,

    в городе Шымкент – 29,

    в Акмолинской области – 4,

    в Актюбинской области – 1,

    в Алматинской области – 17,

    в Атырауской области – 10,

    в ВКО – 3,

    в Жамбылской области – 10,

    в ЗКО – 2,

    в Карагандинской области – 15,

    в Костанайской области – 2,

    в Кызылординской области – 2,

    в Павлодарской области – 3,

    в СКО – 3,

    в Туркестанской области – 1.

    Всего в стране подтверждено 1 307 877 случаев.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 июля 2022 года, Алматы продолжает оставаться в «желтой» зоне, куда впервые за несколько месяцев вошел 4 июля.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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